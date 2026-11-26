La congelación ayuda a conservar los nutrientes de las verduras, aunque su textura puede cambiar al cocinarlas.

Las verduras frescas y congeladas pueden aportar nutrientes a la alimentación diaria. Según el servicio de extensión de la Universidad Estatal de lowa, la congelación ayuda a conservar los nutrientes, mientras que las verduras frescas pueden perder parte de ellos a medida que pasa el tiempo.

A la hora de comprar, también importa cuándo pensás usarlas y cómo las vas a preparar. Las frescas suelen preferirse por su sabor y textura. Las congeladas duran más y muchas ya vienen cortadas, aunque su textura puede cambiar al cocinarlas.

Qué cambia en los nutrientes de las verduras frescas y congeladas

La guía de lowa señala que el tiempo de almacenamiento importa. Una verdura fresca puede perder parte de sus nutrientes mientras espera en la heladera o en la despensa. La congelación, en cambio, ayuda a conservar los nutrientes y contiene el alimento al momento de congelarlo.

La universidad incluye ambas opciones entre las que pueden formar parte de una alimentación saludable. Su recomendación es priorizar la variedad de verduras en las comidas diarias, ya sean frescas o congeladas.

Cuándo conviene comprar verduras frescas

Las frescas son una buena opción si pensás usarlas pronto o si la textura es importante para el plato. Una ensalada, por ejemplo, es una preparación en la que puede interesarte que los vegetales mantengan su firmeza. La guía también destaca que las verduras frescas son versátiles y se pueden incorporar a distintas preparaciones.

Algunas mezclas de verduras congeladas traen salsas o condimentos, por lo que conviene revisar la lista de ingredientes. Fuente: Imagen ilustrativa creada con ChatGPT - El Cronista USA

El precio es otro factor. La Universidad Estatal de Iowa advierte que las verduras frescas pueden ser más caras fuera de temporada. Si todavía no sabés cuándo vas a cocinar lo que comprás, la mayor duración de las congeladas puede ayudarte a aprovechar la compra.

Cuándo elegir verduras congeladas y qué revisar en el paquete

Las congeladas resultan prácticas si querés tener verduras a mano para cocinar más adelante. Muchas se venden ya cortadas, lo que ahorra un paso al preparar la comida. Como su textura puede cambiar durante la cocción, son una opción para platos como sopas o guisos, donde el resultado admite verduras más blandas.

Antes de elegir un paquete, conviene leer la lista de ingredientes. Algunas presentaciones incluyen salsas o condimentos. Si preferís sazonar el plato a tu gusto, buscá una bolsa que contenga solo las verduras.