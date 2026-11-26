Agregar cubos de hielo al agua después de hervirlos no es un simple truco de cocina: tiene beneficios para la textura, el aspecto y el pelado de los huevos

Los huevos duros son una preparación sencilla y versátil, pero hay un truco que puede mejorar el resultado después de hervirlos, un método recomendado para enfriarlos rápidamente y evitar que continúen cocinándose con el calor residual.

El procedimiento, conocido como baño de hielo, tiene varios beneficios que van mas allá de bajar la temperatura.

Además, el enfriamiento rápido puede facilitar el momento de retirar la cáscara, por lo que puede ser un recurso práctico para aplicar en la cocina.

Por qué recomiendan sumergir los huevos duros en agua fría con hielo después de hervirlos

Sumergir los huevos recién hervidos en un recipiente con agua fría y hielo permite detener rápidamente la cocción. Aunque se retire la olla del fuego, el calor que permanece dentro del huevo puede continuar cocinándolo y modificar la textura de la clara y la yema. La Extensión de la Universidad de Wyoming recomienda utilizar un baño de hielo inmediatamente después de terminar la cocción para evitar que el proceso continúe y conseguir huevos con mejor textura.

Otro de los beneficios es que ayuda a evitar la aparición de un anillo gris verdoso alrededor de la yema, que puede formarse cuando los huevos se cocinan durante demasiado tiempo. Este cambio se relaciona con una reacción entre el hielo de la yema y el azufre de la clara, favorecida por el calor. Por eso, enfriarlos rápidamente permite conservar mejor el aspecto de la yema y evitar la sobrecocción.

El método, conocido como baño de hielo, permite enfriar los huevos rápidamente y evitar que el calor residual modifique su consistencia. Fuente: Imagen ilustrativa ChatGPT | El Cronista USA

Cómo hacer el baño de hielo para que los huevos duros sean más fáciles de pelar

El procedimiento es sencillo, antes de terminar la cocción, hay que preparar un recipiente con agua fría y varios cubos de hielo. Una vez que los huevos estén hervidos, se retiran cuidadosamente de la olla y se surgen por completo. La Extensión de la Universidad de Maine propone dejarlos en el agua con hielo durante aproximadamente 10 minutos, hasta que se enfríen.

El enfriamiento también puede facilitar el pelado, ya que ayuda a que la clara se separe de la membrana que está debajo de la cáscara. La Extensión de la Universidad de Idaho incluye el baño de agua helada entre sus recomendaciones para conseguir que los huevos sean más fáciles de pelar.