El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de los Estados Unidos ha confirmado que se depositarán más de 14,000 dólares en las cuentas bancarias de aquellos individuos que cumplan con una serie de requisitos. Esta iniciativa se enmarca dentro de programas de reembolso destinados a proporcionar asistencia financiera a los ciudadanos estadounidenses. Los fondos se recibirán mediante cheques que serán depositados en las cuentas bancarias. Es fundamental señalar que esta ayuda está vinculada al cumplimiento de las obligaciones tributarias. El Servicio de Impuestos Internos (IRS) proporciona asistencia fiscal a través de reembolsos tras la presentación de las declaraciones de impuestos por parte de los contribuyentes. Los dos créditos más solicitados por los ciudadanos estadounidenses son el Crédito Tributario por Empleo (EITC) y el Crédito Tributario por Hijo (CTC). En el caso de los beneficiarios del CTC, se otorgan entre 2,000 y 2,200 dólares por cada hijo calificado. Un contribuyente que tenga tres hijos calificados recibirá un total de 6,600 dólares. Los pagos dentro de cada crédito varían según ciertas condiciones. Para el EITC, aquellos que tienen un solo hijo calificado reciben un total de 4,328 dólares, mientras que quienes cuentan con tres hijos calificados obtienen el monto máximo de 8,046 dólares. De esta manera, los individuos que reciban los montos más elevados de estas asistencias fiscales podrían obtener un depósito de 14,646 dólares en reembolsos del IRS. Para obtener estos cheques, es fundamental que todos los individuos satisfagan los requisitos establecidos y evidencien su elegibilidad. Para poder acceder a ciertos beneficios fiscales, es fundamental cumplir con los siguientes requisitos: El cumplimiento de estos criterios es esencial para garantizar la elegibilidad ante el IRS y maximizar los beneficios fiscales disponibles.