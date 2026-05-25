El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos explica a contribuyentes ciudadanos y extranjeros a través de su sitio web oficial cuáles pueden ser las consecuencias sobre cuentas bancarias y otros bienes de haber recibido un levy notice o aviso de intención de embargo y no responder lo antes posible.

Posponer la comunicación con la agencia se entenderá como falta de intención de resolver el pendiente y, una vez pasado el período contemplado para accionar, el bien comprometido podrá sustraerse legalmente.

Cuándo puede IRS embargar automáticamente los fondos de una cuenta bancaria

De acuerdo con lo detallado por la información oficial, tras emitir un embargo sobre una cuenta bancaria IRS aguardará 21 días antes de efectivizar la medida, donde tanto fondos como tarjetas de débito asociadas quedan inutilizables.

“Cuando existe un embargo bancario, esto significa que los fondos de la cuenta se congelan a partir de la fecha y hora que se reciba el embargo. Normalmente, el embargo no afecta a los fondos depositados en la cuenta después”, aseguran las autoridades.

IRS puede sustraer los fondos de las cuentas bancarias sobre las que se haya emitido un embargo. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Este plazo de 21 días, fijado oficialmente en el Código de Impuestos Internos (IRC) tiene como objetivo que el contribuyente se comunique con el organismo y establezca un plan de pagos que demuestre intención de saldar el pendiente o avisar a la agencia recaudadora en caso de que exista algún error.

Si este período transcurre sin arreglos, se embargarán los fondos automáticamente y serán destinados a saldar el pendiente.

Cómo evitar que IRS sustraiga los fondos de una cuenta bancaria embargada

“Si usted recibe una factura del IRS titulada Aviso Final de la Intención de Embargo y Sus Derechos a una Audiencia, comuníquese con el IRS de inmediato. Llame al número de teléfono anotado en su aviso ”, indica la agencia.

Este procedimiento permite conocer las alternativas de pago y buscar soluciones alternativas a la confiscación inmediata de los bienes.