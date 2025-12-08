El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos enfatiza en su sitio web oficial en la importancia de que tanto tributantes como preparadores de impuestos cumplan de manera rigurosa con las reglas fiscales establecidas al momento de declarar, pues de lo contrario, pueden imponerse grandes multas.

De cara a la temporada de presentación de impuestos 2026, la agencia indica a abogados, contadores públicos autorizados, agentes inscritos y toda persona a la que se le pague por preparar una declaración, así como también a los contribuyentes sobre las sanciones que se impondrán si el trámite se realiza alentando a las declaraciones falsas y fraudulentas.

En estos casos, no sólo es posible enfrentarse a períodos de encarcelamiento, sino también a multas de hasta 100,000 dólares.

IRS multará una por una con hasta 100,000 dólares a quienes hagan así este trámite

De acuerdo con lo señalado por el organismo, la multa por declaraciones falsas se aplica a toda persona que cometa actividades fraudulentas y realice afirmaciones falsas en las declaraciones de impuestos.

En esta categoría se incluye la presentación de información inventada, la inflación de las deducciones, utilizar documentos falsificados o cualquier mentira intencional al IRS.

IRS puede aplicar multas severas e incluso penales a quienes cometan estos delitos. Fuente: Freepik.

Multas que aplicará IRS una por una a todas las personas que hagan así el trámite

Cuando esta sanción se oficializa, es posible

Recibir una multa de hasta 100,000 dólares (500,000 en el caso de sociedades anónimas)

Ser encarcelado hasta por 3 años

Tener que pagar los costos adicionales del enjuiciamiento

“Si no se paga una multa, cobramos intereses mensualmente hasta que la cantidad se pague en su totalidad. La tasa de interés podría cambiar trimestralmente”, advierte IRS.