Mantenerse al día con las obligaciones fiscales es esencial para cualquier ciudadano y extranjero naturalizado que vive, trabaja o genera ingresos en Estados Unidos.

La normativa del IRS es estricta, y cumplirla no solo garantiza regularidad tributaria, sino que también evita multas, intereses, sanciones y medidas de cobro forzoso que pueden afectar cuentas bancarias, propiedades y estabilidad financiera.

Estados Unidos mantiene una de las políticas fiscales más estrictas del mundo y advierte que cualquier contribuyente que no presente su declaración de impuestos dentro del plazo fijado por el IRS puede enfrentar embargos bancarios, retención de salarios y acciones de cobro forzoso.

Cuando el contribuyente deja pasar el plazo oficial sin declarar y sin solicitar prórroga, la deuda comienza a acumular intereses y penalidades automáticas. A partir de ahí, el IRS puede iniciar un proceso de cobro sin necesidad de orden judicial.

El IRS considera que no presentar la declaración es un incumplimiento grave, incluso más serio que no pagar el monto adeudado.

Estados Unidos embarga cuentas bancarias y bienes a todos los que no cumplan con sus obligaciones fiscales a tiempo.

Si un contribuyente, ciudadano o extranjero, no presenta su declaración dentro del plazo oficial, el IRS puede aplicar sanciones severas. Una por una, todas las consecuencias: