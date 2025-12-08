El Servicio de Impuestos Internos (IRS) detalla en su sitio web oficial cuáles son las consecuencias de recibir un Aviso Final de Intención de Embargo y su Derecho a Audiencia y no comunicarse de inmediato con la agencia para resolver las deudas que figuran en su historial fiscal.

Esta notificación indica al contribuyente que el organismo está considerando aplicar un embargo sobre sus bienes -ya sean dólares, cuentas en general u otras posesiones- para saldar la responsabilidad inconclusa del contribuyente.

“Pueden quitársele sueldos, dinero de su banco u otra cuenta financiera; o quitarle y vender su(s) vehículo(s), bienes inmuebles, y otra propiedad personal”, afirma el organismo.

Por qué el Gobierno puede embargar viviendas, dólares y bienes

La agencia recaudadora especifica en su sitio web oficial que el Código de Impuestos Internos fija la base legal que permite a IRS emitir embargos para saldar deudas de impuestos morosos.

“Cualquier propiedad o derecho a propiedad que le pertenece al contribuyente, y sobre el cual hay un gravamen por impuesto federal, puede ser embargado, a no ser que el Código de Impuestos Internos excluya esa propiedad“, afirma IRS.

IRS puede confiscar los bienes de un contribuyente para saldar sus deudas pendientes. Fuente: archivo.

Embargos de IRS: el momento clave que no hay que dejar pasar para resguardar los bienes

El organismo aguarda a que se atraviesen cuatro instancias antes de aplicar un embargo sobre los bienes de un contribuyente, que son

Fijar el impuesto y enviar un aviso del pendiente

El contribuyente no salda sus impuestos

IRS envía un Aviso Final de Intención de Embargo y sus Derechos a una Audiencia al menos 30 días antes de imponer la penalización . Es esencial previo a este momento o ni bien se reciba la factura comunicarse con el IRS para demostrar intención de pagar e idear un plan bipartito que permita satisfacer la deuda.

IRS envía un aviso por adelantado indicando que puede comunicarse con terceros (como bancos, empleadores, clientes o contadores) para obtener información sobre su situación fiscal

Si estas instancias se atraviesan sin acuerdos, IRS puede efectivizar el embargo.

“Si no puede pagar lo que adeuda, debe pagar todo lo que pueda por el momento y trabajar con el IRS para resolver el saldo pendiente. la clave es ser proactivo, ¡no ignore los avisos de cobro del IRS!“, alerta el organismo.

La manera de proceder con el embargo variará en función del tipo de bien que se esté confiscando.

Cuándo puede levantarse el embargo contra un contribuyente

La penalización puede quedar sin efecto cuando tiene lugar alguna de las siguientes situaciones

Se liquidó la deuda El período para cobrar el impuesto venció antes de la emisión del embargo La liberación del embargo le permitiría pagar los impuestos Se estableció un plan de pagos a plazos y se acordó liberar el embargo La penalización podría impedir al contribuyente saldar los gastos básicos para el día a día El valor de la propiedad es mayor que la cantidad adeudada

En caso de que el embargo se libere por cualquier motivo que no sea el primero, aún será necesario saldar la deuda con el IRS.