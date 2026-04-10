Miles de jubilados en Estados Unidos pierden miles de dólares al año por cometer un error al inscribirse en Medicare Parte B: no hacerlo dentro de la ventana obligatoria de siete meses. Quienes fallan en cumplir ese plazo quedan expuestos a una penalización permanente del 10% sobre la prima mensual por cada período de 12 meses sin cobertura —unos u$s 20 adicionales al mes por cada año de demora— un cargo que se acumula de por vida y que puede superar los u$s 9.700 en una jubilación de dos décadas. Medicare Part B cubre el 80% de los gastos médicos aprobados —visitas al médico, atención ambulatoria, servicios preventivos y equipos médicos duraderos— tras un deducible anual de u$s 283. La prima mensual estándar en 2026 es de u$s 202.90, según datos oficiales del Centro de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS). Sumada la penalización, los deducibles y los gastos médicos sin cobertura durante el período sin seguro, el costo total en un año puede escalar fácilmente a varios miles de dólares. La ventana de inscripción inicial de siete meses para Medicare Parte B se estructura de la siguiente manera: Quienes no se inscriban dentro de ese período deben esperar al Período de Inscripción General, que va de enero a marzo de cada año, con cobertura que comienza el 1 de julio. Eso significa meses sin seguro y la penalización económica que se suma al costo de la prima. Existe una única excepción válida: tener cobertura activa a través de un empleador que sea considerada “cobertura acreditable” para Medicare. Los planes COBRA y los planes del mercado de salud no califican como excepción. Quienes estén trabajando al cumplir 65 años deben consultar con su departamento de Recursos Humanos si su plan es elegible y obtener esa confirmación por escrito. El error más frecuente ocurre cuando los jubilados asumen que la inscripción en Medicare es automática al retirarse. No lo es. Medicare Part B y la inscripción en el Seguro Social son procesos separados que requieren acción individual. La penalización se acumula de forma proporcional al tiempo sin cobertura: dos años sin inscripción significan un 20% adicional sobre la prima mensual de por vida. En una jubilación de 20 años, ese cálculo arroja más de 9.700 dólares solo en sobrecargos, sin contar los gastos médicos directos durante el período sin seguro.