El Gobierno de Estados Unidos advirtió que el plazo para solicitar cobertura médica a través de Medicare está por terminar y podría afectar a miles de personas que todavía no completaron el trámite. Si no se realiza la inscripción antes de que finalice marzo, algunos solicitantes podrían enfrentar sanciones permanentes o retrasos en el acceso al programa. La advertencia fue reiterada por la Administración del Seguro Social (SSA), que recordó que el Período General de Inscripción de Medicare 2026 es la última oportunidad del año para quienes no se registraron cuando cumplieron 65 años o perdieron su cobertura previamente. La Administración del Seguro Social establece que el Período General de Inscripción de Medicare se abre todos los años entre el 1 de enero y el 31 de marzo. Durante ese tiempo, quienes no se inscribieron cuando cumplieron 65 años todavía pueden solicitar la cobertura médica. Si la solicitud no se presenta antes del fin de mes, el beneficiario podría tener que esperar al próximo período de inscripción y enfrentar recargos permanentes en el costo mensual del seguro. Medicare Parte B cubre varios servicios médicos esenciales, entre ellos: A diferencia de la Parte A, esta cobertura requiere el pago de una prima mensual. Las reglas del programa indican que las personas que no se registran dentro de los plazos establecidos pueden enfrentar sanciones o retrasos en la cobertura. Esto afecta principalmente a quienes no utilizaron los períodos iniciales o especiales de inscripción. Entre los grupos más expuestos se encuentran: Además, la ley prevé una penalización del 10% sobre la prima mensual de Medicare Parte B por cada 12 meses de retraso en la inscripción, un recargo que puede mantenerse durante todo el tiempo que el beneficiario tenga la cobertura médica.