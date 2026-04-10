El estado de California endurece las reglas sobre el uso de patentes en los vehículos: a partir de las nuevas enmiendas al Código de Vehículos del estado, los conductores que utilicen cualquier producto o dispositivo que oscurezca, tape o dificulte la lectura de la placa de su auto enfrentarán multas de hasta 1.000 dólares. La medida, ya inscrita en la ley estatal, apunta a quienes alteran, cubren o modifican sus patentes para evitar ser identificados por cámaras de tránsito, radares de peaje o dispositivos de control de emisiones. La norma modifica las secciones 5201 y 5201.1 del Código de Vehículos de California y establece un esquema claro de sanciones según el tipo de infracción. El Gobierno estatal no necesita reglamentación adicional para aplicarla: la ley es operativa y las autoridades de tránsito están habilitadas para actuar de inmediato ante cualquier violación detectada en la vía pública. La ley prohíbe de manera explícita una serie de conductas vinculadas a la manipulación o cobertura de las placas vehiculares. El eje central es impedir que cualquier dispositivo —ya sea físico o químico— interfiera con la lectura visual o electrónica de la patente, tanto por parte de agentes de tránsito como de sistemas automatizados de peaje o control ambiental. Las acciones que ahora están expresamente prohibidas son: La norma apunta específicamente a cubiertas, marcos, tintas, sombras, filtros y cualquier producto similar que impida que cámaras de tránsito, lectores de peaje o sensores de emisiones identifiquen correctamente los caracteres de la placa. El esquema de sanciones que establece la ley diferencia entre quienes fabrican o comercializan estos productos y quienes simplemente los utilizan. En ambos casos, la multa es fija y se aplica por cada infracción o artículo involucrado, sin posibilidad de reducción por reincidencia o desconocimiento de la norma. Los montos son los siguientes: La ley sí prevé casos puntuales en los que cubrir parcialmente la placa está permitido: el uso de fundas protectoras sobre vehículos estacionados para resguardarlos del clima, y las cubiertas de seguridad que no tapen el número de la placa ni los stickers de registro. También existe una excepción para personas con discapacidad que transporten sillas de ruedas, siempre que cumplan con requisitos específicos de identificación mediante calcomanías emitidas por el Departamento de Vehículos Motorizados.