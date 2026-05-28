En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

Al cierre de mercados de este jueves, 28 de mayo de 2026 en Estados Unidos, el quetzal guatemalteco cotizó a USD 7.624. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del 2.31%.

En el mercado del quetzal guatemalteco, la cotización subió 3.94% en la última semana, pero cayó 50.89% en el último año.

Conoce la cotización de este jueves, 28 de mayo de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana, que es del 26.14%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 20.01%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Hoy, la cotización del Quetzal guatemalteco muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días pasados, el valor de la moneda ha ido en aumento, lo que podría ser un indicativo de mayor estabilidad económica.

El alza en el valor del Quetzal sugiere una mayor confianza en la economía local, lo cual es un buen signo para el comercio y las inversiones en el país. Sin embargo, es importante monitorizar cómo se comportará esta tendencia en los próximos días para evaluar su sostenibilidad.

Conoce cómo cerró la cotización de este jueves, 28 de mayo de 2026.

¿En qué lugares se puede cambiar quetzal guatemalteco a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir quetzal guatemalteco a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.