Medicare, el programa de seguro médico destinado a personas mayores de 65 años que administra el Gobierno de Estados Unidos, establece claramente los períodos de registro que deben respetarse para evitar que se apliquen sanciones sobre la prima a pagar.

Según lo indican las autoridades, dejar pasar el conocido como “período de inscripción inicial” puede traer penalizaciones prolongadas en el pago de la prestación, aumentando los gastos que deben costearse.

El trámite clave que hay que hacer para inscribirse en Medicare

De acuerdo con lo especificado, la mayoría de las personas se inscriben tanto en la Parte A -que brinda cobertura de hospital- como en la Parte B -que cubre el seguro médico- cuando resultan elegibles por primera vez.

Este período de inscripción inicial tiene una duración de 7 meses en total, comenzando 3 meses antes de alcanzar los 65 y finalizando 3 meses después del mes en el que se cumplieron años.

“Generalmente, existen riesgos al inscribirse más tarde, como una brecha en su cobertura o tener que pagar una multa”, se indica.

El no anotarse durante el período inicial puede traer sanciones para los beneficiarios. Fuente: archivo. DNY59

Sanciones por inscribirse más tarde a la cobertura

Cuando la inscripción no se realiza en el período inicial, es posible que deba pagarse la conocida como “penalización por inscripción tardía” que

Se añade a la prima mensual

Se cobra mientras se tiene ese tipo de cobertura

Sube de manera proporcional al tiempo que se aguarde para inscribirse

De cuánto son las sanciones