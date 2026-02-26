Las autoridades que administran Centers for Medicare & Medicaid Services o Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, dejaron claro que algunos beneficiarios de Medicare deberán pagar un recargo adicional por sus primas si sus ingresos superan ciertos umbrales. Si estas personas no abonan esa diferencia, no podrán continuar usando ciertas coberturas de Medicare sin enfrentar aumentos en sus pagos mensuales. Este recargo se conoce oficialmente como Cantidad de Ajuste Mensual Relacionada con los Ingresos (IRMAA por sus siglas en inglés), y se aplica a las primas mensuales de Medicare Parte B y Parte D dependiendo de los ingresos reportados en declaraciones de impuestos de años anteriores. El recargo IRMAA afecta solo a beneficiarios de Medicare con ingresos altos. No todas las personas inscritas en Medicare deben pagarlo: quienes tienen ingresos bajos o moderados continúan pagando solo la prima estándar sin este ajuste adicional. Las autoridades federales calculan IRMAA basándose en el Ingreso Bruto Ajustado Modificado (MAGI, en inglés) que aparece en las declaraciones de impuestos federales presentadas dos años antes del año actual. Por ejemplo, los ingresos reportados en la declaración del año 2024 determinarán si una persona paga IRMAA en 2026. En 2026, los límites de ingreso que activan el IRMAA son aproximadamente: Si los ingresos exceden estas cifras de referencia, los beneficiarios deberán abonar un monto adicional a la prima estándar que cobran por Medicare Parte B o Parte D. Las primas estándar de Medicare Parte B son las que cubren servicios médicos como consultas y ciertos tratamientos, y para 2026 esta prima básica es de 202.90 dólares mensuales en promedio para la mayoría de las personas, aunque puede ser superior si se incluye el recargo IRMAA. Cuando se aplica el ajuste IRMAA, el monto mensual total puede aumentar de acuerdo con diferentes niveles de ingreso. Por ejemplo en 2026: Además de la Parte B, quienes están inscritos en Medicare Parte D (cobertura de medicamentos recetados) también pueden ver aumentos en sus primas debido a IRMAA, según el plan que tengan y su nivel de ingreso