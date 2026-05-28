El valor del euro finalizó la jornada en USD 0.8583 este jueves, 28 de mayo de 2026, cifra que refleja una variabilidad del -0.12% en comparación con la cotización del día anterior.

En el mercado del Euro, la cotización retrocedió: en la última semana -25.57% y en el último año -47.54%, evidenciando una tendencia bajista sostenida.

Conoce la cotización de este jueves, 28 de mayo de 2026. engin akyurt

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro fue del 1.09%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual registrada es del 6.16%.

Hoy, la cotización del Euro presenta una tendencia positiva, ya que el dato de 1 se ha mantenido en un número positivo en comparación con los días pasados. Esto indica que, a lo largo de la semana, el Euro ha ido ganando valor frente a otras monedas, lo que es un buen indicativo para los inversores.

En contraste, si el dato hubiera sido negativo, habríamos visto una tendencia a la baja, reflejando la depreciación del Euro. La estabilidad de la moneda también puede ser un signo de confianza en la economía europea y su capacidad para enfrentar retos externos.

En resumen, la tendencia actual sugiere un fortalecimiento del Euro, lo que podría influir en decisiones de inversión y en el comercio internacional.

Conoce cómo cerró la cotización de este jueves, 28 de mayo de 2026.

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