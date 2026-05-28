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El valor del euro finalizó la jornada en USD 0.8583 este jueves, 28 de mayo de 2026, cifra que refleja una variabilidad del -0.12% en comparación con la cotización del día anterior.
En el mercado del Euro, la cotización retrocedió: en la última semana -25.57% y en el último año -47.54%, evidenciando una tendencia bajista sostenida.
La variación que presentó el activo durante la última semana
La volatilidad económica de la última semana del Euro fue del 1.09%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual registrada es del 6.16%.
Hoy, la cotización del Euro presenta una tendencia positiva, ya que el dato de 1 se ha mantenido en un número positivo en comparación con los días pasados. Esto indica que, a lo largo de la semana, el Euro ha ido ganando valor frente a otras monedas, lo que es un buen indicativo para los inversores.
En contraste, si el dato hubiera sido negativo, habríamos visto una tendencia a la baja, reflejando la depreciación del Euro. La estabilidad de la moneda también puede ser un signo de confianza en la economía europea y su capacidad para enfrentar retos externos.
En resumen, la tendencia actual sugiere un fortalecimiento del Euro, lo que podría influir en decisiones de inversión y en el comercio internacional.
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