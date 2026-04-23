A partir del 1 de julio de 2026, Medicare cubrirá medicamentos GLP-1 para bajar de peso —los mismos que se viralizaron en internet como alternativas al Ozempic— a través de un programa puente que se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2027. El acceso aplica para los beneficiarios del programa federal de salud para adultos de 65 años en adelante, quienes podrán obtener estas drogas con un copago mensual de u$s 50. La medida fue confirmada por un portavoz de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS). El programa puente surge después de que el plan original —llamado BALANCE— no logró el respaldo de las principales aseguradoras privadas. Compañías como CVS Health (dueña de Aetna) y UnitedHealth optaron por no sumarse, lo que obligó a CMS a buscar una vía alternativa para garantizar el acceso a los medicamentos. El programa puente permitirá a los afiliados de Medicare acceder a ciertos medicamentos GLP-1 fuera del esquema habitual de cobertura del Plan D. Los precios fueron negociados por la administración de Donald Trump bajo acuerdos de nación más favorecida con los dos laboratorios involucrados. Los fármacos incluidos en el programa son: El copago será de u$s 50 por mes, el mismo monto que había establecido el programa BALANCE original. Tanto Eli Lilly como Novo Nordisk confirmaron ese valor y expresaron su respaldo al programa puente como solución transitoria mientras se define una cobertura permanente. Para acceder a los medicamentos para bajar de peso más populares de internet a través de este programa, el requisito principal es ser beneficiario activo de Medicare, el programa federal destinado a adultos de 65 años o más, así como a ciertas personas con discapacidades. El programa estará disponible desde el 1 de julio de 2026 y se mantendrá vigente hasta el 31 de diciembre de 2027. Analistas del sector advierten que, si bien el esquema puente despeja la incertidumbre en el corto plazo, la falta de una solución permanente deja sin definir el futuro de estos medicamentos dentro de los planes de Medicare a partir de 2028.