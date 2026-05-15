El gobierno de los Estados Unidos congeló las inscripciones de nuevos proveedores de atención médica domiciliaria y cuidados paliativos en Medicare por un mínimo de seis meses. La medida impide que cualquier prestador nuevo pueda registrarse para recibir reembolsos del programa federal, que cubre a estadounidenses mayores de 65 años y personas con discapacidad. Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) confirmaron que el congelamiento no afecta a quienes ya estaban inscriptos. La suspensión apunta exclusivamente a nuevos proveedores y responde a lo que la administración calificó como fraude generalizado en estos dos sectores. Durante al menos seis meses, ningún proveedor nuevo de atención domiciliaria (home health) ni de cuidados paliativos (hospice) podrá incorporarse al sistema de reembolsos de Medicare. El CMS utilizará ese plazo para auditar gastos y reforzar los controles del programa. La medida establece una distinción clara según el tipo de actor: El congelamiento forma parte de la estrategia antifraud impulsada por el vicepresidente JD Vance, que ya había suspendido inscripciones de proveedores de equipos médicos duraderos. Según la Asociación Nacional contra el Fraude en Salud, decenas de miles de millones de dólares se pierden cada año por irregularidades en el sistema. A diferencia de medidas anteriores —focalizadas en condados específicos—, este congelamiento rige en todo el territorio nacional. En 2024, unos 1,8 millones de beneficiarios recibieron cuidados paliativos a un costo de u$s 28.300 millones, y 2,7 millones utilizaron atención domiciliaria por u$s 16.000 millones, según datos de la Comisión Asesora de Pagos de Medicare.