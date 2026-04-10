En Nueva York, la gobernadora Kathy Hochul analiza actualizar el esquema de jubilación anticipada para aquellos que se desempeñen en el sector público, una medida que de aprobarse afectaría principalmente a los que ingresaron al área después del 2012. Esta modificación consiste en la reducción de la edad jubilatoria para este sector de la población y busca igualar mejorar los beneficios laborales para retener a más trabajadores y que no migren al sector privado. La propuesta que Kathy Hochul considera aprobar tiene como principales beneficiados a personas que trabajan en educación, salud o cualquier entidad estatal o municipal. Con esta medida en vigencia, estos trabajadores podrían jubilarse a partir antes. Este grupo forma parte del denominado “Nivel 6″ en el sistema de pensiones de Nueva York. La iniciativa no solo busca reducir la edad jubilatoria sino también las contribuciones obligatorias al fondo de jubilación. Esta posibilidad se desprende de una demanda histórica que realizaron los sindicatos, alegando que este nivel impone condiciones menos favorables para empleados incorporados antes del 2012. El proyecto impulsado por Hochul aún no está vigente, ya que se encuentra en una etapa de negociación política y presupuestaria. La reforma al sistema previsional de Nueva York depende de forma directa de su aprobación dentro del presupuesto estatal. Actualmente, estos trabajadores pueden jubilarse a partir de los 62 años. Con la implementación de esta nueva medida, la edad se reduciría a los 55. El argumento se respalda en que este grupo fue anteriormente excluido de varios beneficios. Además, también se busca evitar la fuga de empleados públicos hacia el sector privado debido a las diferencias en las condiciones laborales. Según medios locales como The New York Post, la aprobación de este proyecto se traduciría en un costo de hasta 1,500 millones de dólares para los contribuyentes de Nueva York. El mismo medio señala que la reducción de la edad jubilatoria tendría un impacto fiscal de aproximadamente 835,900 millones, y la disminución de la tasa de contribución de empleados públicos pasaría a representar un 3,5% del salario, en comparación con el 4,5% que se aporta actualmente.