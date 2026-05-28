En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

El valor del libra esterlina finalizó la jornada en USD 0.744 este jueves, 28 de mayo de 2026, cifra que refleja una variabilidad del -0.11% en comparación con la cotización del día anterior.

En el mercado de la Libra esterlina, la cotización cayó -8.06% en la última semana y acumuló un descenso de -105.07% en el último año, evidenciando una tendencia fuertemente bajista.

Conoce la cotización de este jueves, 28 de mayo de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina, con un 3.95%, indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, considerando que su volatilidad anual ha sido del 6.27%.

Hoy, la cotización de la Libra esterlina muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, registrando un dato de 1. Esto indica un incremento en su valor en relación con las fluctuaciones recientes del mercado.

La tendencia de la Libra esterlina ha sido estable en los días previos, lo que sugiere que, aunque hoy haya un aumento, la moneda había mantenido un comportamiento constante sin grandes variaciones.

Este fenómeno puede reflejar una creciente confianza en la economía británica entre los inversores.

Conoce cómo cerró la cotización de este jueves, 28 de mayo de 2026.

¿En qué lugares se puede cambiar libra esterlina a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir libra esterlina a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.