Al cierre de mercados de este jueves, 28 de mayo de 2026 en Estados Unidos, el peso mexicano cotizó a USD 17.3112. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del -0.29%.

La cotización del peso mexicano subió 3.52% en la última semana, pero en el último año acumula -8.04%, lo que sugiere un repunte reciente tras una caída anual.

Conoce la cotización de este jueves, 28 de mayo de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana fue del 3.70%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 7.60% registrada en el último año.

Hoy, la cotización del Peso mexicano presenta una tendencia positiva, ya que el dato de 1 indica que la relación con los días anteriores ha sido favorable. Esto sugiere que la moneda ha experimentado un fortalecimiento en su valor frente a otras divisas.

En los días recientes, el dato de -1 ha mostrado un incremento, lo que resalta un cambio positivo en la percepción del mercado hacia el Peso. Este aumento podría atribuirse a factores económicos internos que han mejorado la confianza en la moneda.

En conclusión, la tendencia actual evidencia un optimismo en los mercados sobre la estabilidad económica del país.

Conoce cómo cerró la cotización de este jueves, 28 de mayo de 2026.

¿Cómo hacer para enviar dólares a otro país?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.