La cotización del peso dominicano cerró a USD 58.14 este jueves, 28 de mayo de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una alteración del -0.27%.

En el mercado del Peso dominicano, la cotización se ha debilitado: en la última semana cayó -1.22% y en el último año retrocedió -4.34%, indicando una tendencia bajista.

Conoce la cotización de este jueves, 28 de mayo de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana ha sido del 9.43%, lo cual es menor que la volatilidad anual del 11.05%, sugiriendo que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, ya que el dato de 1 indica que la moneda ha aumentado su valor en comparación con días anteriores. Esto refleja una mejora en la confianza económica y un posible fortalecimiento frente a otras divisas.

Sin embargo, es importante estar atentos a las fluctuaciones, ya que cualquier cambio significativo en el mercado podría influir en esta tendencia. En general, esta alza sugiere un panorama favorable, pero siempre hay que considerar factores externos que podrían afectar la estabilidad del peso.

Conoce cómo cerró la cotización de este jueves, 28 de mayo de 2026.

¿Cómo mandar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los ciudadanos que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.