El pago del 18 de noviembre corresponde al grupo del 11 al 20 del calendario por fecha de nacimiento.

La Administración del Seguro Social (SSA) tiene programado un pago para este miércoles 18 de noviembre de 2026. La fecha corresponde al grupo del 11 al 20 dentro del esquema que organiza los depósitos según el día de nacimiento.

El calendario oficial de 2026 asigna a ese grupo el tercer miércoles de cada mes. Sin embargo, existen excepciones para quienes reciben beneficios desde antes de mayo de 1997 o cobran simultáneamente Seguro Social y Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI).

Quiénes cobrarán el miércoles 18 de noviembre

La fecha alcanza a beneficiarios de jubilación, incapacidad y sobrevivientes incluidos en el calendario de pagos por nacimiento y cuyo día de referencia se encuentra entre el 11 y el 20, ambos inclusive.

Para determinar el grupo, importa la fecha de nacimiento de la persona cuyo historial laboral genera el beneficio. Cuando alguien cobra por el trabajo de su cónyuge, por ejemplo, la SSA utiliza el cumpleaños de ese trabajador para establecer cuándo le corresponde recibir el pago.

Por eso, en las prestaciones derivadas del historial de otra persona, el día de nacimiento del receptor no determina necesariamente la fecha de depósito.

Qué beneficiarios tienen un calendario diferente

El calendario distingue a quienes recibían Seguro Social antes de mayo de 1997 y a quienes perciben tanto Seguro Social como SSI. Para esos grupos, establece el pago del Seguro Social el día 3 del mes y el de SSI el día 1, con los ajustes que correspondan por fines de semana o feriados.

La fecha de cobro depende del historial laboral que origina el beneficio y del calendario aplicable. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Qué hacer si el pago no llega en la fecha prevista

La SSA indica en su calendario que, si el pago no se recibe en la fecha esperada, deben transcurrir tres días adicionales de entrega postal antes de contactar al organismo. Esa indicación figura al pie del cronograma oficial.