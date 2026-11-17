Estos son los beneficiarios que recibirán el dinero el miércoles 18 y cómo continúa el calendario.

El Gobierno de Estados Unidos, mediante La Administración del Seguro Social (SSA), continuará con el calendario de pagos de jubilación de noviembre de 2026 el próximo miércoles 18. En dicha fecha, recibirán sus beneficios los jubilados cuya fecha de nacimiento se encuentre entre el día 11 y el 20 de cualquier mes, de acuerdo con el cronograma oficial del organismo.

Se trata del segundo grupo de jubilados que cobra el tercer pago durante el mes mediante un sistema organizado según la fecha de nacimiento.

El calendario establece tres fechas de depósito los miércoles, por lo que los beneficiarios deben identificar en qué grupo se encuentran para conocer cuándo recibirán su dinero.

Qué jubilados de la SSA recibirán el pago del miércoles 18 de noviembre

El miércoles 18 de noviembre cobrarán los jubilados de la SSA nacidos entre el 11 y el 20 de cualquier mes, ambos días inclusive. La fecha corresponde al tercer miércoles del mes, que es el día asignado por el organismo para este grupo de beneficiarios.

La SSA determina el cronograma de acuerdo con el día de nacimiento de la persona cuyo registro laboral se utiliza para calcular el beneficio. Por eso, cuando un jubilado recibe su propia prestación, se toman en cuenta su cumpleaños; si cobra sobre el registro laboral de su cónyuge, se considera la fecha de nacimiento de esa persona.

Este esquema se aplica, en general, a quienes solicitaron sus beneficios a partir del 1 de mayo de 1997 y no están comprendidos en las excepciones establecidas por la SSA. El organismo también contempla fechas de pago diferentes para determinados beneficiarios, como quienes reciben el Seguro Social desde antes de mayo de 1997.

La distribución oficial es la siguiente:

Nacidos del 1 al 10 : segundo miércoles del mes.

Nacidos del 11 al 20 : tercer miércoles del mes.

Nacidos del 21 al 31: cuarto miércoles del mes.

El depósito corresponde a los jubilados cuya fecha de nacimiento se encuentra entre el 11 y el 20 de cualquier mes. ssa.gov

Cómo continúa el calendario de pagos de jubilación de la SSA en noviembre de 2026

De acuerdo con el calendario publicado por la SSA, las fechas de pago de noviembre son:

Martes 3 de noviembre : beneficiarios que reciben el Seguro Social desde antes de mayo de 1997 y determinados beneficiarios que cobran tanto el Seguro Social como Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI).

Martes 10 de noviembre : jubilados nacidos entre el 1 y el 10.

Miércoles 18 de noviembre : jubilados nacidos entre el 11 y el 20.

Miércoles 25 de noviembre: jubilados nacidos entre el 21 y el 31.

La SSA recomienda que, si el dinero no llega en la fecha prevista, los beneficiarios esperen tres días hábiles adicionales de correo antes de comunicarse con el organismo para informar el retraso. Asimismo, pueden consultar sus próximos depósitos a través de su cuenta personal en los servicios en línea de la SSA.