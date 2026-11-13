La temporada de impuestos suele comprender desde fines de enero a mediados de abril.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) detalla en su sitio web oficial cuáles son los datos personales obligatorios que tendrán que presentar los contribuyentes para declarar en 2027.

El consejo oficial es comenzar a preparar con antelación los documentos y formularios necesarios para que, una vez iniciada la temporada, pueda proporcionarse una declaración precisa y completa.

Aunque aún la fecha de inicio de este período no se encuentra aún confirmada, generalmente tiene lugar desde finales de enero hasta el 15 de abril.

Lo exige IRS: los siete datos personales obligatorios que hay que presentar para declarar impuestos en 2027

Las autoridades indican que todos los contribuyentes deben proporcionar con los siguientes siete datos para poder presentar su Formulario 1040:

Número de Seguro Social o número de identificación personal del contribuyente de quien declara y de cualquier otra persona que figure en la declaración

Cuenta bancaria y número de ruta para obtener un reembolso con depósito directo o para pagar impuestos adeudados

Ingreso bruto ajustado (AGI) y la cantidad del reembolso de la declaración de impuestos presentada del año anterior

Nombre registrado en la Administración del Seguro Social

Dirección actual

PIN de autoselección -si se presentó de forma electrónica-

IP PIN, si se tiene uno

La temporada de presentación de impuestos finaliza todos los años el 15 de abril. Shutterstock

Documentos que se necesitarán si se quieren solicitar créditos o deducciones

Además, quienes califiquen para reclamar créditos o deducciones tendrán que contar con los los documentos enlistados a continuación para poder realizar la petición:

Evidencia de gastos atribuidos al cuidado de hijos o dependientes

Registros de hipotecas e impuestos sobre la propiedad (para deducciones detalladas)

Donaciones caritativas (para deducciones detalladas)

Cuenta de ahorro para la salud o contribuciones a la cuenta de gastos flexibles

Gastos de salud

Aportes de jubilación

Recibos de libros, matrícula y otros gastos de educación (para maestros y estudiantes)

La agencia recomienda mantener siempre los registros organizados, actualizar la información en el momento que cambia y verificar las retenciones.