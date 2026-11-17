Guinness World Records certificó la marca como el ascenso más rápido del Everest y el Lhotse sin oxígeno suplementario (Fuente: Shutterstock).

El montañismo tiene una nueva marca para la historia. El polaco Piotr Krzyżowski encadenó el ascenso de dos de las montañas más altas del mundo, el Everest y el Lhotse, ambas de más de 8,500 metros, una tras otra, sin oxígeno suplementario ni apoyo de sherpas, en 1 día, 23 horas y 22 minutos.

La hazaña fue reconocida por Guinness World Records como el ascenso más rápido de ambas cumbres sin oxígeno.

Una hazaña sin precedentes

Krzyżowski logró subir las dos cumbres de forma consecutiva en 1 día, 23 horas y 22 minutos (unas 47 horas y media), y lo hizo en un estilo extremadamente exigente: sin oxígeno embotellado y sin la asistencia de sherpas.

Guinness World Records certificó la marca como el ascenso más rápido del Everest y el Lhotse sin oxígeno suplementario, un reconocimiento que puso la hazaña en el centro de la atención del mundo del alpinismo.

Cómo lo hizo

El encadenamiento siguió un orden preciso. Primero coronó el Lhotse (8,516 metros) y, en lugar de bajar hasta el campamento base, descendió solo hasta el Collado Sur (el Campo 4) para descansar y, esa misma noche, encarar el ascenso al Everest (8.849 metros), que coronó al día siguiente.

No bajó por debajo del Campo 4 entre una cumbre y la otra, lo que vuelve el esfuerzo aún más extraordinario, porque permaneció casi todo el tiempo en alturas extremas.

Primero coronó el Lhotse (8,516 metros) y, en lugar de bajar hasta el campamento base, descendió solo hasta el Collado Sur (el Campo 4) para descansar y, esa misma noche, encarar el ascenso al Everest (8,849 metros), que coronó al día siguiente. piotrkrzyzowski.com

Por qué es tan difícil

Para dimensionar la hazaña hay que entender dónde ocurrió. Por encima de los 8,000 metros se extiende la llamada “zona de la muerte”, donde la cantidad de oxígeno en el aire es tan baja que el cuerpo humano, literalmente, empieza a deteriorarse: no puede aclimatarse y cada hora que pasa es un desgaste.

Hacer dos cumbres de esa altura sin oxígeno embotellado, y encima encadenadas, lleva al organismo a un límite extremo. Además, el sentido elegido, primero el Lhotse y después el Everest, la cima más alta al final, está considerado el más duro, porque deja la montaña mayor para el final, cuando el cuerpo ya viene castigado.