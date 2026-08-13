El Servicio de Impuestos Internos (IRS) confirmó que las parejas casadas que presentan una declaración conjunta y no saldan la deuda fiscal pueden enfrentar el embargo de sus cuentas bancarias y otros bienes. La medida aplica cuando ambos cónyuges figuran como responsables solidarios del pago.

Según la Publicación 594 del IRS , actualizada en enero de 2026, el embargo se activa recién después de al menos dos facturas impagas y un aviso final con 30 días de anticipación. En una declaración conjunta, ambos cónyuges responden de manera individual y compartida por el total adeudado.

¿Cómo afecta a las parejas casadas la deuda de una declaración conjunta?

Cuando un matrimonio presenta la declaración en conjunto, la ley establece que ambos cónyuges son responsables “conjunta e individualmente” de los impuestos, multas e intereses. El IRS puede reclamar la totalidad de la deuda a cualquiera de los dos.

Si la deuda queda impaga tras los avisos previos, el IRS puede embargar cuentas bancarias, salarios, cuentas de jubilación y otros bienes. En las cuentas bancarias, el banco retiene los fondos y da 21 días para resolver disputas antes de transferir el dinero al fisco.

Entre los bienes y derechos que el IRS puede incautar se incluyen:

Sueldos, salarios y comisiones

Fondos en cuentas bancarias y de ahorro

Cuentas de jubilación, incluidas IRA y planes 401(k)

Hasta un 15% de ciertos pagos federales, como el Seguro Social

Vivienda, automóvil u otras propiedades

Cuando un matrimonio presenta la declaración en conjunto, la ley establece que ambos cónyuges son responsables “conjunta e individualmente” de los impuestos, multas e intereses. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Qué pueden hacer las parejas con deudas en declaraciones conjuntas para evitar el embargo del IRS?

Ante una deuda impaga, el IRS recomienda contactarse de inmediato para negociar un plan de pagos a plazos o un Ofrecimiento de Transacción por un monto menor al adeudado . También puede solicitarse que la cuenta se declare temporalmente no cobrable si el embargo genera dificultad económica.