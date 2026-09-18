En la sesión de apertura de este viernes, 18 de septiembre de 2026,del Peso mexicano cotiza a 17.14 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de -0.15% en relación con el día anterior.

En la última semana, el peso mexicano subió 1.12%, pero en el último año registra una variación de -6.77%, lo que sugiere un repunte reciente dentro de una tendencia anual negativa.

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Fuente: narrativas-us

La variación de del Peso mexicano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana ha sido del 8.29%, superior al 7.26% de su volatilidad anual, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

La cotización del Peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento constante de su valor frente al dólar. En estos dos días consecutivos, la moneda ha ganado fuerza, lo que refleja una mayor confianza en la economía local.

Este cambio en la tendencia puede estar relacionado con factores económicos favorables, como la mejora en indicadores de crecimiento o estabilidad política. Sin embargo, es importante monitorear cómo se comportará la moneda en los próximos días para confirmar esta dirección.

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Fuente: narrativas-us

¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿En qué lugares se puede cambiar peso mexicano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Recomendaciones para cambiar o comprar peso mexicano en USA

para finalizar, compara tasas y comisiones en bancos o cooperativas de crédito, evita kioscos de aeropuertos, usa cajeros de tu red o tarjetas sin cargo internacional y lleva solo el efectivo necesario con identificación.