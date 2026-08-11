El Servicio de Impuestos Internos (IRS) confirmó en su sitio oficial en qué casos sus agentes pueden presentarse directamente en el domicilio de los contribuyentes para verificar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

Se trata de un procedimiento formal que forma parte del proceso de cobro cuando existen deudas o irregularidades, y que puede avanzar incluso si la persona no responde a los contactos previos.

Cuándo el IRS puede ir a tu casa

Según explicó el organismo, antes de concretar una visita, el contribuyente recibe notificaciones previas.

El proceso incluye:

Envío de la Carta 725-B

Llamadas telefónicas para coordinar una cita

Reiteración de avisos en caso de falta de respuesta

Sin embargo, si el contribuyente no responde en tiempo y forma, el IRS puede avanzar y realizar la visita domiciliaria de todas maneras.

Qué hacen los agentes durante la visita

Los funcionarios que se presentan son empleados civiles del IRS que participan directamente en el proceso de cobro.

Durante la visita:

Informan sobre la situación fiscal del contribuyente

Explican derechos y posibles consecuencias legales

Revisan deudas o declaraciones pendientes

En caso de existir montos adeudados, el contribuyente puede:

Pagar en el momento al agente

Optar por realizar el pago de forma online

Qué pasa si el agente llega sin aviso

El IRS también contempla una situación clave: si un agente se presenta sin previo aviso claro, el contribuyente tiene derecho a verificar su identidad.

Para eso, la agencia dispone de una herramienta oficial de validación de empleados, que permite confirmar si la persona que realiza la visita efectivamente trabaja para el organismo.

Qué tener en cuenta