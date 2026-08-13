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El Departamento de Impuestos y Finanzas del estado de Nueva York habilitó un crédito fiscal que permite a familias con hijos pequeños recibir hasta u$s 1.575 en su cuenta bancaria. El beneficio corresponde al Crédito por Cuidado de Hijos y Dependientes de la Ciudad de Nueva York.
El pago forma parte de una extensión local de un crédito estatal, apoyado a su vez en un beneficio federal existente. Se reclama al presentar la declaración de impuestos del año fiscal 2026, mediante el Formulario IT-216.
¿Quiénes pueden recibir el depósito de 1.575 dólares?
El beneficio alcanza a familias que vivieron en la Ciudad de Nueva York todo el año o parte de él, y que pagaron gastos de cuidado para al menos un hijo menor de 4 años mientras trabajaban o buscaban empleo.
El requisito de ingresos es clave: el hogar debe tener un ingreso bruto federal ajustado (FAGI) de u$s 30.000 o menos. Cuanto más bajo el ingreso, mayor el porcentaje del crédito estatal trasladado al monto municipal.
Los requisitos completos incluyen:
- Residencia total o parcial en la Ciudad de Nueva York en 2025.
- Gastos de cuidado pagados para un hijo menor de 4 años al 31 de diciembre.
- FAGI de u$s 30.000 o menos.
- Cumplimiento previo de las condiciones del crédito estatal.
¿Cómo se calcula el monto y cómo se cobra?
El monto de u$s 1.575 corresponde al escenario más favorable, cuando el crédito estatal llega a u$s 2.100 y la ciudad suma el 75% adicional permitido. Con ingresos más altos o menos gastos de cuidado, el resultado baja proporcionalmente.
No existe un trámite separado. El monto se calcula al completar el Formulario IT-216 junto con la declaración estatal (IT-201 o IT-203) y el reembolso llega por el mismo canal que el resto de la devolución, aunque el hogar no tenga impuestos pendientes.