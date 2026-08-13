El Departamento de Impuestos y Finanzas del estado de Nueva York habilitó un crédito fiscal que permite a familias con hijos pequeños recibir hasta u$s 1.575 en su cuenta bancaria. El beneficio corresponde al Crédito por Cuidado de Hijos y Dependientes de la Ciudad de Nueva York.

El pago forma parte de una extensión local de un crédito estatal, apoyado a su vez en un beneficio federal existente. Se reclama al presentar la declaración de impuestos del año fiscal 2026, mediante el Formulario IT-216.

¿Quiénes pueden recibir el depósito de 1.575 dólares?

El beneficio alcanza a familias que vivieron en la Ciudad de Nueva York todo el año o parte de él, y que pagaron gastos de cuidado para al menos un hijo menor de 4 años mientras trabajaban o buscaban empleo.

El requisito de ingresos es clave: el hogar debe tener un ingreso bruto federal ajustado (FAGI) de u$s 30.000 o menos. Cuanto más bajo el ingreso, mayor el porcentaje del crédito estatal trasladado al monto municipal.

Los requisitos completos incluyen:

Residencia total o parcial en la Ciudad de Nueva York en 2025.

Gastos de cuidado pagados para un hijo menor de 4 años al 31 de diciembre.

FAGI de u$s 30.000 o menos.

Cumplimiento previo de las condiciones del crédito estatal.

Para calificar, el hogar debe tener un ingreso bruto federal ajustado (FAGI) de u$s 30.000 o menos. Fuente: Pexels.

¿Cómo se calcula el monto y cómo se cobra?

El monto de u$s 1.575 corresponde al escenario más favorable, cuando el crédito estatal llega a u$s 2.100 y la ciudad suma el 75% adicional permitido. Con ingresos más altos o menos gastos de cuidado, el resultado baja proporcionalmente.