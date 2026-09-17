La sal es uno de los ingredientes más utilizados del hogar, particularmente en la cocina para condimentar los alimentos. No obstante, además de este uso, también es parte de distintas creencias y rituales tradicionales.

Una de las prácticas que se volvieron populares en los últimos meses es la de colocar sal en la entrada de la casa durante las noches. Según las creencias, la puerta es un punto simbólico de entrada y salida, mientras que la sal cumple con la función de proteger y purificar.

¿Para qué sirve poner sal en la puerta de tu casa por las noches?

Colocar sal cerca de la puerta principal funciona como un ritual de protección del hogar. A este ingrediente se le atribuyen propiedades de absorción y repelo de malas energías, además de favorecer a un ambiente con mayor armonía.

Adicionalmente, también posee usos prácticos, como absorber la humedad del ambiente, servir como barrera ante algunos insectos y usarse para disminuir la formación de hielo en regiones con temperatura bajo cero.

Tirar sal en la entrada también posee usos prácticos, como absorber la humedad del ambiente, servir como barrera ante algunos insectos y usarse para disminuir la formación de hielo en regiones con temperatura bajo cero. Chat GPT

¿Cómo realizar este ritual de forma correcta?

El procedimiento para realizar el ritual es fácil:

Tomar una pequeña cantidad de sal, preferentemente gruesa. Durante la noche, esparcirla cerca del umbral o de la entrada principal de la vivienda. Dejarla allí durante varias horas. Al día siguiente , barrerla o retirarla y desecharla. Limpiar la zona para evitar que queden restos acumulados.

¿Por qué recomiendan poner sal en la puerta de la casa por las noches?

Esta práctica es recomendada por parte del simbolismo que varias tradiciones le atribuyen a la sal: purificación, protección y limpieza . Por ello, colocarla en un lugar con acceso al hogar forma como una barrera frente a energías negativas.