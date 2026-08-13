La Administración del Seguro Social (SSA) confirmó un cambio permanente en la forma de solicitar el número de Seguro Social: el trámite ahora debe iniciarse de manera obligatoria de forma online y solo se deriva a una oficina si el sistema detecta que se necesitan pasos adicionales.

La medida fue anunciada por Nick Perrine, jefe de Comunicaciones de la SSA, y ya se encuentra vigente en todo el país. El objetivo es reducir el papeleo, acortar los tiempos de espera y evitar visitas repetidas por documentación incompleta.

¿Qué cambia en el trámite del número de Seguro Social?

Antes, muchas personas debían presentarse en una oficina desde el inicio del proceso. Ahora, el nuevo sistema online guía al solicitante paso a paso y define si puede completar todo el trámite por internet o si necesita un turno presencial.

Para avanzar, la SSA puede pedir que el usuario cree o inicie sesión en su cuenta personal de my Social Security . Si se requiere un turno, el sistema deriva a una pantalla de acceso donde el propio solicitante agenda su cita en la oficina más cercana.

Antes de comenzar, conviene tener a mano la documentación básica, ya que la SSA solo acepta originales o copias certificadas:

Comprobante de identidad

Comprobante de ciudadanía o estatus migratorio, si corresponde

Comprobante de edad

Acceso a la cuenta personal de my Social Security

Ahora, el nuevo sistema online guía al solicitante paso a paso y define si puede completar todo el trámite por internet o si necesita un turno presencial. Chat GPT

¿Quiénes deben usar el nuevo trámite online del Seguro Social?

El nuevo proceso aplica tanto a quienes solicitan un número de Seguro Social por primera vez como a quienes necesitan reemplazar una tarjeta perdida, robada o dañada. En ambos casos, el primer paso es siempre a través de internet.

Quienes no puedan completar el trámite de manera digital son guiados a sacar un turno presencial, aunque el proceso resulta más rápido gracias a la información ya cargada online. La SSA recomienda revisar los requisitos con anticipación para evitar demoras.