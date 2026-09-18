En la sesión de apertura de este viernes, 18 de septiembre de 2026,del Quetzal guatemalteco cotiza a 7.63 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de 3.03% en relación con el día anterior.

En el mercado del Quetzal guatemalteco, la última semana registró una variación de 1.31% y en el último año la cotización cambió 247.01%, lo que sugiere un movimiento semanal moderado frente a una variación anual muy marcada.

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Fuente: narrativas-us

La variación de del Quetzal guatemalteco durante la última semana

La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana, que es del 27.91%, indica un comportamiento inestable y con muchas variaciones, superando la volatilidad anual de 20.20%.

Hoy, la cotización del Quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia positiva, ya que en comparación con los dos días anteriores, su valor ha incrementado. Este aumento se refleja en el número 1, que indica que la tendencia es favorable para la moneda en el corto plazo.

Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia en los próximos días para determinar si se mantendrá o si podría revertirse. La reacción del mercado y factores económicos podrían influir en el comportamiento del Quetzal guatemalteco en el futuro.

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Conoce cómo cerró la cotización de este viernes, 17 de abril de 2026.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más conveniente.

Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿En qué lugares se puede cambiar quetzal guatemalteco a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Quetzal guatemalteco a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Consejos para cambiar o comprar quetzal guatemalteco en USA