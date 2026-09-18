En la apertura de mercados de este viernes, 18 de septiembre de 2026 en Estados Unidos, del Peso colombiano mantiene una cotización de 3,154.82 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del 0.73%.

En la última semana, la cotización del peso colombiano subió 2.45%, pero en el último año presentó una variación de -16.40%, evidenciando un repunte reciente dentro de una tendencia anual negativa.

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Conocé la cotización de este miércoles, 14 de enero de 2026.

La variación de del Peso colombiano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana es de 3.93%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año en comparación con la volatilidad anual de 13.54%.

En los últimos seis días, la cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Este ascenso en su valor refleja un aumento en la confianza hacia la economía colombiana y factores externos que han favorecido al Peso.

A lo largo de estos días, el mercado ha reaccionado favorablemente a noticias económicas, lo cual ha contribuido a la apreciación de la moneda. Esta tendencia podría señalar un fortalecimiento sostenido si se mantienen las condiciones actuales.

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Conoce cómo cerró la cotización de este miércoles, 29 de abril de 2026.

¿Cómo trasladar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Aquellas personas que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar peso colombiano en Estados Unidos?

Para cambiar Peso colombiano a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

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Recomendaciones para cambiar o comprar peso colombiano en USA

para finalizar, compara tasas y comisiones en bancos o cooperativas de crédito, evita kioscos de aeropuertos, usa cajeros de tu red o tarjetas sin cargo internacional y lleva solo el efectivo necesario con identificación.