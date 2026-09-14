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El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos ofrece un beneficio tributario para las familias con hijos que cumplan con los requisitos establecidos para el Child Tax Credit (CTC) y su parte reembolsable, el Additional Child Tax Credit (ACTC). De reunir las condiciones necesarias, este depósito en cuentas bancarias puede representar hasta 1,700 por hijo.

Para solicitarlo, hijos y otros dependientes deben estar declarados como tal en el Formulario 1040 y presentar el Schedule 8812 correspondiente.

Requisitos para acceder a este depósito del IRS

Para ser elegible para el Child Tax Credit tanto el contribuyente como cada hijo declarado como dependiente debe contar con un número del Seguro Social de Estados Unidos.

Es necesario tener un SSN para reclamar el crédito. El Cronista | ChatGPT

Para declaraciones pendientes y correspondientes al año fiscal 2025, además, el hijo debe

Haber tenido menos de 17 años al finalizar el año fiscal

Ser hijo, hija, hijastro, hijo de crianza elegible, hermano u otro de los familiares contemplados por el IRS, o descendiente de ellos

No haber proporcionado más de la mitad de su propio sustento durante el año fiscal

Haber vivido con el contribuyente durante más de la mitad del año fiscal

No presentar una declaración conjunta, salvo determinadas excepciones relacionadas con el reembolso de impuestos retenidos o pagos estimados

Ser ciudadano estadounidense, nacional estadounidense o extranjero residente

Este crédito tiene un valor de hasta 2,200 dólares por hijo calificante, mientras que la parte del reembolso es de 1,700 por hijo.

Información importante sobre este depósito del IRS

Para obtener el CTC completo por cada hijo, el ingreso anual no debe superar los 200,000 dólares o el doble si se presenta en conjunto.

Quienes deseen confirmar de forma exacta si califican o no para solicitar este crédito, podrán hacerlo utilizando la herramienta oficial de IRS.