En la apertura de mercados de este viernes, 18 de septiembre de 2026 en Estados Unidos, del Peso dominicano mantiene una cotización de 58.83 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del 0.22%.

En el mercado del Peso dominicano, la cotización se debilitó: retrocedió 3.40% en la última semana y acumula una caída de 7.20% en el último año.

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Conocé la cotización de este viernes, 28 de agosto de 2026.

La variación de del Peso dominicano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana, con un 28.97%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 11.83%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

La cotización del Peso dominicano ha mostrado hoy una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que la moneda ha ganado valor, lo cual es favorable para la economía nacional.

A pesar de la tendencia al alza observada hoy, es importante monitorizar la cotización en los próximos días para determinar si este patrón se mantiene. Un análisis continuo permitirá prever posibles fluctuaciones que puedan afectar el poder adquisitivo de la moneda.

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¿Cómo mandar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los individuos que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿En qué lugares se puede cambiar peso dominicano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Recomendaciones para cambiar peso dominicano en Estados Unidos