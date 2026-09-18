En esta noticia
- ¿Cómo pueden inscribirse los interesados en el programa y qué requisitos deben cumplir?
- ¿Cuánto recibirán como pago los trabajadores por hora?
- ¿Qué tareas deberán llevar a cabo los trabajadores durante las nevadas?
- Cambios en el proceso de pago y registro: ¿Qué cambia respecto a la anterior temporada?
El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció que aumentaría el pago a los removedores de nieve de emergencia y que se abriría la inscripción para la temporada invernal 2026-2027.
Además, se confirmaron cambios en los procesos que elimina trámites, adelanta los ingresos y acelera el cobro. Podrán participar todos los residentes que cumplan con los requisitos establecidos por el estado.
¿Cómo pueden inscribirse los interesados en el programa y qué requisitos deben cumplir?
La primera jornada de registro se programó para el sábado 19 de septiembre del 2026 desde las 9 am hasta las 5 pm en Taft High School, ubicada en el Bronx.
Se anunciarán nuevas fechas de registro distribuidas en los cinco distritos de la ciudad a través de canales oficiales como sus redes sociales o su sitio web.
Inscribirse al programa de emergencia invernal de forma anticipada puede traer beneficios como procedimiento y pago acelerado, y acceso a la orientación paga.
Entre los requisitos que se deben cumplir se enlistan:
- Tener al menos 18 años de edad.
- Contar con autorización legal para trabajar en Estados Unidos.
- Estar en condiciones físicas aptas para realizar trabajo pesado bajo condiciones climáticas adversas.
¿Cuánto recibirán como pago los trabajadores por hora?
Para la temporada 2026-2027, los removedores de nieve cobrarán:
- USD 30 por hora desde el primer turno de trabajo.
- USD 45 por hora a partir de la hora 41 dentro de una misma semana laboral.
En comparación con temporadas anteriores, la tarifa aumentó más del 56%
¿Qué tareas deberán llevar a cabo los trabajadores durante las nevadas?
Los removedores de nieve retiran la nieve y el hielo de espacios públicos que los vehículos del Departamento de Sanidad no pueden cubrir con rapidez:
- Paradas de autobús.
- Sendas peatonales y cruces de calle.
- Bocas de incendio.
- Calles con escalinata.
Cambios en el proceso de pago y registro: ¿Qué cambia respecto a la anterior temporada?
El proceso paso a paso es el siguiente:
- Registrarse en uno de los eventos habilitados por el Departamento de Sanidad o en nyc.gov/snowemploy.
- Recibir un correo electrónico de confirmación con una invitación a la orientación paga.
- Completar la orientación que dura cuatro horas en diciembre.
- Ser asignado a un garaje del Departamento de Sanidad.
- Presentarse al lugar asignado cuando sea requerido.