El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció que aumentaría el pago a los removedores de nieve de emergencia y que se abriría la inscripción para la temporada invernal 2026-2027.

Además, se confirmaron cambios en los procesos que elimina trámites, adelanta los ingresos y acelera el cobro. Podrán participar todos los residentes que cumplan con los requisitos establecidos por el estado.

¿Cómo pueden inscribirse los interesados en el programa y qué requisitos deben cumplir?

La primera jornada de registro se programó para el sábado 19 de septiembre del 2026 desde las 9 am hasta las 5 pm en Taft High School, ubicada en el Bronx.

Se anunciarán nuevas fechas de registro distribuidas en los cinco distritos de la ciudad a través de canales oficiales como sus redes sociales o su sitio web.

Inscribirse al programa de emergencia invernal de forma anticipada puede traer beneficios como procedimiento y pago acelerado, y acceso a la orientación paga.

Entre los requisitos que se deben cumplir se enlistan:

Tener al menos 18 años de edad.

Contar con autorización legal para trabajar en Estados Unidos.

Estar en condiciones físicas aptas para realizar trabajo pesado bajo condiciones climáticas adversas.

La primera jornada de registro se programó para el sábado 19 de septiembre del 2026 desde las 9 am hasta las 5 pm en Taft High School, ubicada en el Bronx. Magnific

¿Cuánto recibirán como pago los trabajadores por hora?

Para la temporada 2026-2027, los removedores de nieve cobrarán:

USD 30 por hora desde el primer turno de trabajo.

USD 45 por hora a partir de la hora 41 dentro de una misma semana laboral.

En comparación con temporadas anteriores, la tarifa aumentó más del 56%

¿Qué tareas deberán llevar a cabo los trabajadores durante las nevadas?

Los removedores de nieve retiran la nieve y el hielo de espacios públicos que los vehículos del Departamento de Sanidad no pueden cubrir con rapidez:

Paradas de autobús.

Sendas peatonales y cruces de calle.

Bocas de incendio.

Calles con escalinata.

Cambios en el proceso de pago y registro: ¿Qué cambia respecto a la anterior temporada?

El proceso paso a paso es el siguiente: