La cotizaciónde la Libra esterlina este viernes 18 de septiembre en Estados Unidos es de 0.75 USD. Dicho importe presenta una variación del -0.05% en comparación con la jornada anterior.

La cotización de la Libra esterlina subió 1.30% en la última semana, pero en el último año retrocedió 0.93%, mostrando recuperación reciente pese a un balance anual negativo.

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Conocé la cotización de este martes, 10 de marzo de 2026.

La variación de de la Libra esterlina durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina, con un 4.40%, es menor que la volatilidad anual del 5.84%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización de la Libra esterlina hoy ha mostrado una tendencia positiva, con un dato de -1 que indica un incremento en su valor en comparación con los días anteriores. Este comportamiento refleja un aumento sostenido en la confianza del mercado hacia la moneda británica.

A pesar de la tendencia positiva, es importante observar que factores externos, como la política económica y la situación global, pueden influir en su comportamiento a futuro.

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¿Cómo mandar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Aquellas personas que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar libra esterlina por dólares en Estados Unidos?

Las personas que necesiten convertir Libra esterlina a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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