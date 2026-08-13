El Crédito Tributario por Ingreso de Trabajo (EITC, por su nombre en inglés) apunta a trabajadores de mediano y bajo poder adquisitivo con o sin hijos calificados reclamados.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos es el organismo encargado de recibir las declaraciones de impuestos, ejecutar las penalizaciones a quienes no cumplen con sus obligaciones fiscales y de ordenar los reembolsos en caso de que correspondan a quienes solicitan créditos fiscales.

El Crédito Tributario por Ingreso de Trabajo (EITC, por su nombre en inglés) apunta a trabajadores de mediano y bajo poder adquisitivo con o sin hijos calificados reclamados. Es compatible con otros créditos fiscales y su monto es 100% reembolsable.

IRS depositará 4,427 dólares en las cuentas bancarias de los trabajadores y familias que cumplan con los requisitos del EITC: ¿Cuáles son y quiénes pueden reclamarlo?

Para poder reclamar el Crédito Tributario por Ingreso de Trabajo se debe

Tener ingresos de trabajo , ya sea por empleo, un negocio propio u honorarios por servicios prestados.

Debe ser ciudadano estadounidense o residente legal durante todo el año.

Debe contar con un Número de Seguro Social (SSN).

Si tiene hijos, deben calificar y cumplir con los requisitos de elegibilidad.

Si no tiene hijos, debe tener entre 25 y 64 años.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos es el organismo encargado de recibir las declaraciones de impuestos, ejecutar las penalizaciones a quienes no cumplen con sus obligaciones fiscales y de ordenar los reembolsos en caso de que correspondan a quienes solicitan créditos fiscales. El Cronista

¿Cuáles son los montos del EITC para el año fiscal 2026?

El Crédito Tributario por Ingreso de Trabajo varía en función de cuántos hijos calificados haya reclamado el contribuyente. Los montos vigentes para el año fiscal 2026 son:

Sin hijos: USD 664.

Con 1 hijo: USD 4.427.

Con 2 hijos: USD 7.316.

Con 3 o más hijos: USD 8.231.

Otros créditos tributarios compatibles: ¿Cuáles son?

Si el contribuyente reúne los requisitos particulares de cada programa: