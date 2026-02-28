El Servicio de Impuestos Internos (IRS), responsable de supervisar todos los movimientos financieros en los Estados Unidos, ha emitido una advertencia a los contribuyentes. Aquellos que no realicen un trámite específico en el plazo establecido pueden enfrentar multas e intereses de forma inmediata. Asimismo, en caso de no recibir respuesta a las notificaciones oficiales, el organismo tiene la facultad de avanzar con medidas de cobro sin requerir una orden judicial. El Gobierno de Estados Unidos ha confirmado que no presentar la declaración de impuestos dentro del plazo establecido por el ente recaudador federal puede resultar en embargos de cuentas bancarias, retención de salarios y confiscación de bienes, afectando tanto a ciudadanos estadounidenses como a extranjeros con ingresos en el país. El IRS enfatizó que la presentación oportuna de la declaración es un requisito ineludible, incluso en situaciones donde el contribuyente no puede abonar el monto correspondiente. La cuestión no radica en la obligación de pagar impuestos, sino en no presentar la declaración en la fecha límite, lo cual imposibilita cualquier tipo de negociación y activa sanciones automáticas. La única manera de evitar sanciones es presentar la declaración a la mayor brevedad posible, incluso si se encuentra fuera de plazo. Una vez que se ha presentado, el contribuyente tiene la posibilidad de solicitar planes de pago mensuales, justificar dificultades económicas y negociar la reducción de multas. Mientras la declaración no haya sido presentada, el IRS no considera ninguna alternativa y puede proceder con embargos y retenciones.