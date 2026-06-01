El pasaporte americano es un documento fundamental para ciudadanos y extranjeros naturalizados que deseen viajar al exterior, pues las autoridades lo incluyen dentro de la lista de identificaciones obligatorias al momento de realizar traslados internacionales.

En ese marco, el Departamento de Estado detalla claramente en su sitio web oficial que los deudores de manutención infantil no sólo tendrán prohibido gestionar este documento, sino que pueden verlo revocado si tienen deudas acumuladas.

Estados Unidos revocará el pasaporte de quienes hayan demorado esta obligación

“La ley estadounidense exige que los estadounidenses cumplan con las obligaciones de manutención para obtener un pasaporte estadounidense y permite al Departamento de Estado revocar el pasaporte de una persona que debe más de 2.500 dólares en manutención infantil” , indicaron las autoridades en un comunicado oficial.

Así, se advirtió a quienes aún mantengan dicha obligación pendiente sobre la importancia de saldarla lo antes posible, pues una vez revocada esta identificación internacional, perderá toda su validez para viajar.

Si el pasaporte americano es revocado pierde toda su validez para viajar.

Cómo completar este trámite para evitar revocaciones o solicitar un nuevo ejemplar

Según se explica, quienes presentaron sus documentos, pero tienen una deuda de esta índole, deberán seguir los pasos a continuación para obtener su pasaporte

Pagar la manutención pendiente según el estado

Informar al Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. (HHS) que se realizó el pago

Luego el HHS elimina el nombre de la lista y comunica la información al Departamento de Estado

Se comprueba que el HHS eliminó el nombre de la lista

Se elimina a la persona de la lista de riesgo de revocación y, de necesitarse, se puede dar inicio a una nueva solicitud

Qué documentos se exigirán a quienes deban tramitar un nuevo pasaporte

Para realizar el trámite por primera vez como adulto, tendrán que cumplirse los siguientes pasos

Completar el formulario DS-11 Brindar evidencia de ciudadanía estadounidense (certificado de nacimiento, por ejemplo) Mostrar una identificación con foto, como una licencia de conducir válida Proporcionar fotocopias tanto de la prueba de ciudadanía como de la identificación Adjuntar una imagen de pasaporte junto con la solicitud Pagar las tarifas correspondientes (USD 195 si se tramitan tanto libreta como tarjeta de pasaporte)

Cuando el trámite se esté procesando, una comunicación oficial se lo hará saber al solicitante.