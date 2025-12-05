Cumplir con las obligaciones fiscales impuestas por el IRS es fundamental para cualquier ciudadano o extranjero con ingresos en Estados Unidos. Es que mantenerse al día con las normas tributarias es indispensable para evitar multas, intereses y medidas de cobro forzoso que pueden afectar cuentas bancarias, bienes personales y hasta el salario.

Estados Unidos embarga cuentas bancarias y bienes: quiénes lo sufren

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) recordó que tanto ciudadanos estadounidenses como extranjeros residentes o con ingresos en el país pueden enfrentar embargos de cuentas bancarias, retención de salarios y confiscación de bienes si no presentan su declaración de impuestos dentro del plazo establecido.

La advertencia no solo afecta a quienes no pagan, sino también a quienes presentan la declaración fuera de término, ya que un retraso activa sanciones severas y pone al contribuyente en riesgo inmediato de cobro forzoso.

Estados Unidos embarga bienes y cuentas bancarias a todos los que no presenten su declaración de impuestos a tiempo. Fuente: Archivo.

Una por una: las sanciones para todos los que no realicen este trámite a tiempo

Si el contribuyente no presenta su declaración a tiempo y no responde a las notificaciones oficiales, el IRS puede ejecutar acciones de cobro involuntario sin necesidad de una orden judicial previa, entre ellas:

Embargo de cuentas bancarias , congelando fondos y retirando dinero para cubrir la deuda.

Retención de salarios , ordenando al empleador enviar parte del ingreso directamente al IRS.

Gravámenes sobre bienes e inmuebles , dificultando la venta o refinanciación de propiedades, autos o rentas.

Confiscación de bienes e inversiones , en casos graves y reiterados.

Retención de reembolsos, aplicándolos automáticamente a la deuda pendiente.

Estas medidas se aplican tanto a ciudadanos como a extranjeros con obligación fiscal en Estados Unidos.