El Servicio de Impuestos Internos (IRS) tiene identificado uno de los errores más comunes entre quienes trabajan por cuenta propia: reclamar como deducción un vehículo que también se usa para fines personales.

Según las reglas del organismo, solo se puede deducir la porción que corresponde al uso comercial real. Quienes declaran más de lo que pueden demostrar quedan expuestos a una auditoría que puede derivar en embargos de bienes, propiedades y cuentas.

¿Qué uso del vehículo considera el IRS como personal indebido?

Usar el auto de trabajo para hacer mandados, llevar a los hijos al colegio o ir a citas personales —y luego declararlo como gasto de negocio— es exactamente lo que el IRS no acepta.

Sus sistemas automatizados detectan declaraciones que reportan uso comercial total sin documentación o con datos inconsistentes entre años. Una vez iniciada la auditoría, el contribuyente debe probar cada kilómetro declarado —y si no puede, el IRS cobra los impuestos no pagados más intereses y penalidades.

¿Qué documentación exige el IRS?

Kilometraje de cada viaje, con punto de partida y destino

Propósito comercial de cada desplazamiento, anotado al momento

Bitácora o calendario que respalde el uso declarado

Registros contemporáneos: anotados cuando ocurre el viaje, no al cierre del año

Los sistemas automatizados del IRS detectan declaraciones que reportan uso comercial total sin documentación o con datos inconsistentes entre años. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Qué consecuencias puede tener declarar mal el uso del vehículo?

Cuando el IRS rechaza una deducción de vehículo, el impacto es inmediato. Por ejemplo, si se desestima una deducción de u$s 15.000 a una tasa del 25%, el contribuyente debe abonar u$s 3.750 en impuestos atrasados, más penalidades e intereses diarios .

Una auditoría fallida también puede abrir revisiones de otros años fiscales y escalar rápidamente.

Antes de ejecutar cualquier embargo, el IRS está obligado a enviar una Notificación Final de Intención de Cobro y a garantizar el derecho a una audiencia, con un plazo mínimo de 30 días para responder.

Si el contribuyente no puede pagar lo que el IRS determina, el organismo puede embargar cuentas, salarios, propiedades y bienes —incluido el propio vehículo que originó la auditoría.