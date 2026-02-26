Es fundamental que los viajeros cumplan con las regulaciones clave al trasladar dinero hacia y desde Estados Unidos. El incumplimiento de estas normativas puede resultar en que ciudadanos y turistas sean detenidos y severamente multados. Si bien no se establece un monto límite de dinero que se puede trasladar, es imperativo realizar las declaraciones correspondientes cuando se superen ciertas cantidades. El cumplimiento de esta normativa es de suma importancia, ya que, de no hacerlo, Estados Unidos podría no solo confiscar el dinero de los viajeros, sino también imponer multas de hasta 500,000 dólares y penas de hasta 10 años de prisión. Al ingresar o salir del territorio estadounidense, se establece que cualquier cantidad de dinero que exceda los 10,000 dólares o su equivalente en divisas debe ser debidamente declarada. Esta normativa es aplicable tanto al transporte de efectivo como a la circulación de una combinación de instrumentos monetarios que superen el mencionado umbral. Algunos ejemplos incluyen: Quienes tengan la intención de viajar con más de USD 10,000 deberán completar el formulario FinCEN 105. Este documento debe ser impreso y presentado al oficial de Aduanas y Protección Fronteriza correspondiente. El formulario también puede ser completado en línea al menos tres días antes de viajar, para luego proporcionar al oficial el número de confirmación o recibo. Los ciudadanos extranjeros que ingresen a Estados Unidos deberán declarar que portan esta cantidad de dinero en su Formulario de Declaración de Aduanas, Formulario 6059B de CBP.