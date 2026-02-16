El Servicio de Impuestos Internos (IRS) ha confirmado una medida oficial que podría incluir visitas hogar por hogar a personas y familias en Estados Unidos. Este procedimiento se activa únicamente en situaciones específicas relacionadas con trámites fiscales no cumplidos. Aunque el primer contacto generalmente se lleva a cabo por correo postal, ciertas omisiones obligan al ente recaudador federal a avanzar hacia verificaciones adicionales. En caso de detectar irregularidades significativas, el proceso puede escalar a controles presenciales. La agencia informó que estas visitas están dirigidas a contribuyentes que olvidaron pagar impuestos federales o no respondieron a comunicaciones previas, lo que da lugar a exámenes formales denominados auditorías. Antes de cualquier visita, el IRS envía una notificación escrita que advierte sobre la revisión en curso. Posteriormente, agentes autorizados pueden presentarse en el domicilio para confirmar información, analizar documentos y continuar la auditoría generada por la omisión. De acuerdo con el IRS, son procedimientos poco frecuentes, pero necesarios cuando existen dudas sobre lo declarado. En los casos relacionados con impuestos federales olvidados, son principalmente los agentes de ingresos quienes intervienen, encargándose de llevar a cabo los exámenes fiscales (auditorías) y de revisar los registros financieros pertinentes. Durante la visita, el agente tiene la facultad de solicitar comprobantes de ingresos, gastos o actividad comercial, así como de contactar a terceros si lo considera necesario. El IRS enfatiza que nunca exige pagos inmediatos, no retira licencias y no amenaza con acciones policiales a través de llamadas automáticas.