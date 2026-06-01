El Servicio de Impuestos Internos (IRS) reforzó sus advertencias sobre las consecuencias de no cumplir con una de las obligaciones fiscales más importantes.

Cuando este trámite se posterga y no se regulariza la situación, el organismo puede avanzar con medidas de cobro que afectan directamente el patrimonio del contribuyente.

El trámite obligatorio que nadie puede demorar

La presentación de la declaración de impuestos es fundamental para determinar si una persona debe pagar impuestos o si corresponde un reembolso. No cumplir con este requisito dentro del plazo puede generar sanciones desde el inicio.

El problema se agrava cuando el contribuyente:

No presenta la declaración

La presenta fuera de término

Ignora las notificaciones del IRS

Presentar la declaración de impuestos en tiempo y forma es el trámite fiscal más importante en Estados Unidos. Fuente: Archivo.

Embargan cuentas, propiedades y vehículos de todos los que demoraron este trámite

Cuando la declaración no se presenta en tiempo y forma, el IRS puede aplicar:

Multas por incumplimiento

Intereses acumulados sobre la deuda

Ajustes en la situación fiscal

Si la situación no se corrige, el caso puede escalar a instancias más severas como embargos.

El plazo límite para actuar antes de que se activen los embargos

El proceso comienza con notificaciones formales. Si el contribuyente no responde, el IRS puede emitir un Aviso Final de Intención de Embargo, que otorga un plazo, generalmente de 30 días, para regularizar la situación.

Si no hay respuesta dentro de ese período, el organismo queda habilitado para avanzar sobre los bienes.