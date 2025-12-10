En un sistema financiero estricto y altamente regulado, la administración responsable de las obligaciones financieras es clave para vivir, invertir y trabajar sin riesgos en Estados Unidos.

Es que cualquier atraso conlleva multas, intereses, sanciones y medidas de cobro forzoso que pueden afectar cuentas bancarias, propiedades y estabilidad financiera.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) confirmó que no presentar la declaración de impuestos dentro del plazo legal es considerado uno de los incumplimientos más graves del sistema fiscal de Estados Unidos.

Si el contribuyente entrega el formulario tarde e ignora notificaciones oficiales, el Gobierno tiene la autoridad legal para embargar cuentas bancarias, retener salarios, aplicar multas, colocar gravámenes sobre propiedades y confiscar bienes personales, sin necesidad de intervención judicial previa.

La advertencia aplica a ciudadanos y extranjeros con ingresos en Estados Unidos, independientemente de su estatus migratorio, tipo de empleo o monto tributario.

Estados Unidos embarga cuentas bancarias y bienes de todos los que no presenten sus declaraciones de impuestos a tiempo. Fuente: Archivo.

¿Cómo evitar el embargo de bienes y cuentas bancarias?

La única forma de frenar sanciones es presentar la declaración inmediatamente, incluso si la persona no tiene dinero para pagar el total adeudado.

Una vez registrada la declaración, el contribuyente puede solicitar planes de pago mensuales, justificar dificultades económicas, negociar reducción de multas o pedir tiempo adicional para cancelar la deuda.

Mientras la declaración no esté presentada, el IRS no evaluará alivios, no concederá planes de pago y podrá continuar con embargos y retenciones.