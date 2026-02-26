En un contexto de fuerte competencia, altos costos operativos y cambios en los hábitos de consumo, Estados Unidos enfrenta una nueva ola de despidos masivos en todo el país. Las empresas ajustan estructuras para sostener márgenes mientras el mercado laboral muestra señales de tensión. En este escenario, una compañía gigante ha confirmado un recorte histórico que afectará a miles de trabajadores. Este anuncio se suma a un clima de inestabilidad laboral que impacta a varios sectores clave y que podría extenderse durante los próximos meses. La empresa busca simplificar su estructura y reducir costos tras inversiones millonarias en red 5G y adquisiciones recientes. El recorte equivale al 15% de la plantilla en Estados Unidos, incluye una reducción superior al 20% en cargos de gestión no sindicalizados y la conversión de 180 tiendas corporativas en locales franquiciados. Según Reuters, la decisión proviene de su nuevo CEO, Dan Schulman, quien impulsa una reestructuración profunda para enfrentar la competencia y la caída en suscriptores. Se trata de Verizon. La empresa eliminará cerca de 15.000 puestos de trabajo, el ajuste más grande en la historia de la compañía. El contexto actual se caracteriza por un panorama laboral afectado por recortes en múltiples industrias. En sectores como tecnología, energía, manufactura, logística y consumo, diversas empresas han comenzado a implementar procesos de ajuste para hacer frente a costos crecientes y una demanda que presenta indicios de desaceleración. En este marco, varios grupos empresariales han anunciado reducciones de personal que impactan a miles de trabajadores en Estados Unidos. El anuncio de Verizon se integra a esta tendencia laboral. El análisis de las recientes decisiones empresariales revela un impacto significativo en el empleo. A continuación, se presentan las cifras de recortes y contrataciones en diversas compañías: