Millones de estadounidenses y extranjeros tienen plazo hasta el 10 de julio para reclamar un reembolso del Servicio de Impuestos Internos (IRS) por penalidades cobradas durante el Covid-19.

Un fallo judicial determinó que el gobierno no tenía derecho a imponer ciertas multas e intereses durante la pandemia, lo que habilita devoluciones para contribuyentes de distintos niveles de ingreso.

La resolución cubre los años fiscales 2019 a 2022. El Defensor Nacional del Contribuyente (NTA), organismo federal independiente, recomienda presentar el reclamo antes del vencimiento aunque la apelación del Departamento de Justicia todavía esté pendiente.

¿Quiénes pueden reclamar el reembolso del IRS por el Covid?

El fallo Kwong v. United States aplicó la Sección 7508A(d) del código tributario, que obliga al gobierno a extender plazos fiscales ante un desastre nacional declarado. El tribunal determinó que la emergencia sanitaria por Covid-19 calificó como tal, por lo que el IRS no podía cobrar penalidades antes del 10 de julio de 2023.

¿Quiénes están incluidos?

Personas físicas

Pequeñas y grandes empresas

Fideicomisos y sucesiones

Contribuyentes con obligaciones de impuestos sobre ingresos, empleo, herencias, donaciones y consumo

Quienes presentaron declaraciones internacionales fuera de término

El organismo advirtió que los contribuyentes de menores ingresos tienen mayor riesgo de perder el plazo por falta de asesoramiento profesional.

El fallo Kwong v. United States aplicó la Sección 7508A(d) del código tributario, que obliga al gobierno a extender plazos fiscales ante un desastre nacional declarado. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Cómo reclamar el reembolso del IRS antes del 10 de julio?

El primer paso es revisar la transcripción de la cuenta tributaria para confirmar si el IRS cobró penalidades o intereses en ese período. Puede consultarse en línea en el sitio oficial del IRS o solicitarse por teléfono al 800-908-9946.

El reclamo se presenta con el Formulario 843, en papel y por correo certificado —no hay opción electrónica—. Debe indicar que es un reclamo preventivo basado en Kwong v. United States y la Sección 7508A(d) . Presentarlo antes del vencimiento garantiza que el IRS reserve la solicitud hasta la resolución judicial definitiva.

¿Qué montos pueden recuperarse?