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En Estados Unidos, el incumplimiento fiscal tiene un punto de quiebre claro. Cuando el proceso llega a su etapa final, ignorar una notificación puede derivar en medidas directas sobre el dinero y los bienes del contribuyente.
El aviso final que absolutamente nadie debe ignorar con sus impuestos
El Servicio de Impuestos Internos (IRS) envía el Aviso Final de Intención de Embargo, un documento que detalla:
- El monto total adeudado
- La intención del IRS de embargar bienes
- Información sobre los derechos del contribuyente
Es la última instancia antes de que se ejecuten acciones sobre cuentas y activos.
Todos deben responder o regularizar este aviso dentro de este período de tiempo
Desde la recepción del aviso, el contribuyente tiene 30 días para:
- Pagar la deuda
- Solicitar un plan de pagos
- Presentar una apelación formal
Este período es determinante para frenar el proceso.
IRS embarga las cuentas bancarias y bienes de todos los que atrasaron este trámite
Si el contribuyente no actúa dentro del plazo:
- El IRS puede avanzar con embargos sobre bienes
- Las cuentas bancarias pueden ser congeladas
- Se pueden retener fondos y salarios