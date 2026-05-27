En la apertura de mercados de este miércoles, 27 de mayo de 2026 en Estados Unidos, del Euro mantiene una cotización de 0.86 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del -0.12%.

En la última semana, la cotización del euro retrocedió -0,22% y en el último año acumula -1,95%, evidenciando una tendencia bajista.

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La variación de del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, que es del 1.24%, indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año al compararse con la volatilidad anual del 6.17%.

Hoy, la cotización del Euro presenta una tendencia positiva, ya que el dato de 1 se ha mantenido en un número positivo en comparación con los días pasados. Esto indica que, a lo largo de la semana, el Euro ha ido ganando valor frente a otras monedas, lo que es un buen indicativo para los inversores.

En contraste, si el dato hubiera sido negativo, habríamos visto una tendencia a la baja, reflejando la depreciación del Euro. La estabilidad de la moneda también puede ser un signo de confianza en la economía europea y su capacidad para enfrentar retos externos.

En resumen, la tendencia actual sugiere un fortalecimiento del Euro, lo que podría influir en decisiones de inversión y en el comercio internacional.

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¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿Dónde cambiar euro en Estados Unidos?

Para cambiar Euro a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

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