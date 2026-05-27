En la sesión de apertura de este miércoles, 27 de mayo de 2026,del Peso colombiano cotiza a 3,663.35 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de 0.85% en relación con el día anterior.

El peso colombiano se ha depreciado: en la última semana -0.74% y en el último año -6.22%, reflejando una tendencia bajista.

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La variación de del Peso colombiano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana, con un 13.44%, es mayor que su volatilidad anual del 12.98%, lo que indica que su comportamiento es inestable y ha tenido muchas variaciones.

Hoy la cotización del Peso colombiano muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, el peso se ha fortalecido frente a otras monedas.

Los días pasados experimentaron una ligera mejora, lo que sugiere que los inversores están optimistas sobre la estabilidad económica del país.

Este repunte en la cotización del Peso colombiano puede ser un indicativo de confianza en la economía local y podría atraer inversión extranjera.

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¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿En qué lugares se puede cambiar peso colombiano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Consejos para cambiar o comprar peso colombiano en USA